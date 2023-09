Imprensa francesa questiona se mundial de rugby pode 'apagar' preocupações dos franceses

"A caminho do paraíso", escreve o Le Parisien sobre a foto de capa do time francês, liderado por Fabien Galthié. A reportagem afirma que até 28 de outubro, o rugby será capaz de "apagar ou mascarar as preocupações de uma sociedade fragilizada". O campeonato não vai resolver dramas como "a guerra na Ucrânia ou a inflação galopante, mas vai tocar os corações e espíritos", já que a "França, pela primeira vez, figura entre os favoritos" da competição. E a equipe nacional "tem tudo para ser amada", destaca o Parisien, citando uma pesquisa (Odoxa) segundo a qual 84% dos franceses têm "uma boa imagem do rugby".

500 mil torcedores

A seleção francesa de rugby também ocupa a capa do jornal Le Figaro: "a França vai à conquista do mundo", diz a manchete. Segundo o diário, 500.000 torcedores estrangeiros são esperados na França durante as sete semanas do mundial, na esperança de "não serem surpreendidos com uma greve de última hora ou a instrusão de pessoas com más intenções" numa festa esportiva que preza pelo "bom humor e a cordialidade". Somente no campo é que os embates poderão ser mais acirrados, descreve o artigo, que ainda detalha a cerimônia de abertura, apresentada pelo ator francês Jean Dujardin.