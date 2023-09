Livro "Ruth contra Hitler" resgata histórias de jornalista da resistência que viveu na Alemanha nazista

"Ruth contra Hitler" vai além de uma biografia. O livro faz paralelos constantes com a realidade contemporânea de Berlim, onde mora Luciana Rangel. A autora também esmiúça os escritos da jornalista alemã, fazendo contrapontos entre o que ela escrevia para artigos e as entradas do diário. "É um livro híbrido, um livro reportagem", explica Rangel.

"Ele funciona como um almanaque da Segunda Guerra Mundial. Eu acho importante falar isso, porque é importante a gente relembrar e é dar informações. Mas ele também fala da biografia da Ruth Andreas-Friedrich, que é uma jornalista que viveu todo o período da Segunda Guerra Mundial em Berlim", diz.

"A história de Ruth é uma linha, digamos. Mas, para mim, é muito importante falar também sobre o papel do jornalismo em períodos em regimes ditatoriais, que repreendem ou que vão de encontro à democracia", acrescenta.

Monumentos para a memória

A memória do Holocausto tem marcos concretos em Berlim. "A gente tem os monumentos, as sinagogas, escolas e instituições judaicas cercadas por policiais. É uma lembrança diária", conta. Mas ela lembra que crimes antissemitas ainda acontecem, citando um incêndio criminoso em uma cabine telefônica transformada em biblioteca, ao lado da Plataforma 17, memorial de onde famílias inteiras foram deportadas.

O livro lembra a necessidade de se falar do Holocausto para não esquecer os horrores da guerra. "Por um lado, eu acho que a Alemanha trabalha isso através de livros, literatura dentro da sala de aula. O tema Holocausto é trabalhado, mas, ao mesmo tempo, me dá a sensação de que é uma perspectiva muito distante do tema. Foi uma coisa que aconteceu e não uma coisa que está acontecendo. Então, às vezes falta para mim esse vínculo com o presente. Falta, por exemplo, falar sobre o partido de extrema-direita, discutir isso, discutir por que a gente está caminhando para esse lado", analisa a jornalista.