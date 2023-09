Lula chega em Nova Délhi para cúpula do G20; Biden e Modi demonstram união

Um bloqueio 'escandaloso'

O G20 também está rachado sobre a invasão russa do território ucraniano. Além disso, vários países em desenvolvimento do grupo estão mais preocupados com os preços dos grãos do que com as condenações diplomáticas a Moscou.

Os esforços de Modi para que os líderes do G20 evitem as divisões e abordem os problemas mundiais de forma mais ampla, em particular a reestruturação da dívida mundial e a volatilidade dos preços das commodities após a invasão da Ucrânia, que não apresentaram resultados nas reuniões ministeriais anteriores à cúpula.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, declarou nesta sexta-feira à imprensa que é "francamente escandaloso que a Rússia, depois de acabar com a iniciativa de grãos no Mar Negro, bloqueie e ataque os portos ucranianos".

Modi também reafirmou, na quinta-feira, o desejo de expandir o G20 com "a inclusão da União Africana como membro permanente". Esta pode ser uma das decisões mais importantes do encontro.

"Estou muito satisfeito de receber a União Africana como membro permanente do G20 e estou orgulhoso pela UE ter reagido imediatamente de forma positiva para apoiar esta candidatura", disse Michel. "Vamos esperar para ver qual será a decisão, mas uma coisa é certa: a UE apoia a adesão da África ao G20", acrescentou.