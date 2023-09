Mundo tem enchentes simultâneas no Brasil, Grécia, Hong Kong, Turquia e Bulgária

Enchentes simultâneas atingem vários países ao mesmo tempo, espalhados pelo mundo. Nos últimos dias, a região do Brasil, a Grécia, a Espanha, a Turquia, a Bulgária e Hong Kong - que registra as piores chuvas em 140 anos - contam as mortes em meio às inundações.

Na quarta-feira (6), o secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu que "o colapso climático já começou". "O nosso clima está a implodir mais depressa do que conseguimos aguentar, com fenômenos meteorológicos extremos a atingir todos os cantos do planeta", disse o português.

No Rio Grande do Sul, as mortes já chegam a 41, principalmente na região do Vale do Taquari, após a passagem de um ciclone devastador. Chuvas intensas e ventos fortes causaram destruição e deixaram localidades submersas, com milhares de pessoas desabrigadas.