Paris espera participação histórica de público nas ruas com Carlinhos Brown na Lavagem da Madeleine

O trio elétrico de Carlinhos Brown vai puxar o desfile da 22ª edição da Lavagem da Madeleine, neste domingo (10), em Paris. A capital francesa já se prepara para uma participação histórica de público, já que a previsão é de tempo bom, com temperatura de 34 graus no horário da passagem do trio e de blocos que percorrem largas avenidas da cidade, entre a praça da República e a praça da Madeleine.

A escadaria da paróquia do 8° distrito distrito de Paris, um bairro chique e tradicional de famílias católicas francesas, irá acolher mais uma vez o ritual inspirado na Lavagem do Bonfim, em Salvador. No ano passado, a polícia francesa divulgou um balanço de 15 mil participantes. Este ano, com Carlinhos Brown, as autoridades trabalham com a expectativa de acolher até 25 mil pessoas.

A Lavagem da Madeleine tornou-se, com o tempo, o maior evento cultural afrobrasileiro realizado na França e também na Europa.