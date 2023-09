Denúncia de agressão russa na Ucrânia e mudança climática são temas sem acordo entre líderes do G20

Com relação à Ucrânia, embora a declaração final denuncie o "uso da força" para obter ganhos territoriais, o texto não faz nenhuma menção explícita à "agressão" russa na Ucrânia, uma expressão usada em 2022 na cúpula anterior do G20 em Bali, em referência a uma resolução do Conselho de Segurança que deplorava "nos termos mais fortes a agressão cometida pela Federação Russa contra a Ucrânia".

"A Ucrânia agradece aos parceiros que tentaram incluir uma formulação mais firme no texto. Ao mesmo tempo, no que diz respeito à agressão da Rússia contra a Ucrânia, o Grupo dos 20 não tem nada do que se orgulhar", declarou Oleg Nikolenko, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores ucraniano.

Nikolenko publicou em sua conta do Facebook uma versão modificada do comunicado oficial da cúpula do G20 em Nova Délhi, com palavras ou expressões riscadas e substituídas por outras em vermelho, no sentido que as autoridades ucranianas teriam desejado.

Para ele, a frase "a guerra na Ucrânia" se torna "a guerra contra a Ucrânia", e a frase "todos os Estados devem se abster de recorrer à ameaça ou ao uso da força para fins de aquisição territorial" se torna "a Rússia deve se abster(...)".

Apesar do desagrado ucraniano, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, elogiou a redação do texto. "Do nosso ponto de vista, esse é um trabalho muito bom", disse ele aos jornalistas na Índia.

Oleg Nikolenko também considerou que era "óbvio que a participação da Ucrânia nessa cúpula do G20 teria proporcionado aos participantes uma melhor compreensão da situação".