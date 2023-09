Escritor brasileiro lança livro com trailer na Times Square em Nova York

O escritor vive nos Estados Unidos desde o ano 2000 e estreou na literatura em 2012. "Gods and Mortals" é a segunda parte da trilogia iniciada no ano passado com "Immortal Crowns" e traz uma história inspirada em mitologias antigas. Netto nos transporta para seu mundo particular com alguns personagens que são velhos conhecidos, porém em um reino no qual não estamos acostumados a colocar deuses, demônios e mortais.

"Eu me inspirei muito nas mitologias grega e nórdica para fazer este segundo livro da série. No enredo, há um arquiteto que usou o caos para criar o universo e do caos nasceram três deuses que são os criadores de tudo que existe. Desses três saiu o criador de Lúcifer e aí a história começa" conta o autor. "Criei uma mitologia totalmente nova, é um gênesis novo, um universo paralelo que tem um mundo dos deuses e tem um mundo humano (...) A melhor maneira que eu posso descrever é como se fosse uma mistura de "Senhor dos Anéis" com "Vikings" e aí você tem os anjos caídos ali no meio", explica à RFI.

Nesse enredo nada convencional, deuses são pecadores e mortais os enfrentam em um grande jogo celestial. As forças divinas se deparam com fragilidades humanas e mito e realidade se confundem.

"É um livro que define muito a sua audiência, porque é um livro também inspirado em uma história que tem várias versões. Porque o criador da minha história não é o Deus, onipresente, onipotente. E, Lúcifer - também tem uma jogadinha aí - que talvez não seja o mesmo Lúcifer que é colocado no cristianismo, no catolicismo. Mas, vou deixar essa surpresa para os leitores", conta o escritor.

A transformação de um escritor

J.D. cresceu frequentando a igreja evangélica, estudou muita teologia, escatologia, mitologias e, utilizando de toda essa bagagem, ainda na adolescência, escreveu seus primeiros livros, a série "The Whispers of the Fallen", que publicou com selo independente, em 2012. Porém, apesar do sucesso e da venda de mais de 40 mil cópias, após parar de frequentar a igreja e começar uma jornada entre terapias e crescimento pessoal, o brasileiro retirou todos os exemplares das livrarias por não representarem mais o que ele pensa na atualidade. Com a nova série "The Echoes of Fallen Stars", J.D. diz que se realiza podendo, agora sim, contar toda a história que sempre quis, mas que não estava preparado anteriormente.