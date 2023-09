Exercícios militares da Otan evitam Kaliningrado para não provocar Moscou; EUA e França participam

Um vasto exercício militar naval chamado "Northern Coasts 23" envolvendo 14 países da Otan, incluindo os Estados Unidos e França, teve início neste sábado (9) no mar Báltico sob o comando da Alemanha, em uma demonstração de força contra o pano de fundo da guerra da Rússia na Ucrânia. No entanto, manobras do exercício não ocorrerem perto de Kaliningrado, território armado por Moscou, para evitar qualquer provocação, de acordo com a Marinha alemã.

Cerca de 30 navios e submarinos, até 19 aeronaves e várias unidades terrestres estão envolvidas no exercício, informaram as autoridades militares em um comunicado no sábado.

Mais de 3.200 soldados estarão treinando "pela primeira vez desde o início dessas manobras em 2007 em um cenário realista dentro da estrutura de defesa da Otan", explicou o almirante Stephan Haisch. Nos anos anteriores, eles estavam se preparando principalmente para evitar ataques piratas, terroristas e de traficantes, ou apenas treinando para participar de missões internacionais.