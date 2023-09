Identificados restos mortais de mais duas vítimas dos ataques de 11/9 com exames de DNA

Após 22 anos dos ataques jihadistas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, os restos mortais de duas vítimas mortas nas torres do World Trade Center em Nova York foram identificados por meio de DNA, anunciaram as autoridades antes de uma nova comemoração. Restam ainda 1.104 vítimas não foram identificadas, e as duas últimas identificações datam de 2021.

As identidades das duas vítimas, um homem e uma mulher, não foram reveladas a pedido das famílias. Elas elevam para 1.649 o número de pessoas cujos restos mortais foram identificados, de um total de 2.753 que morreram depois que um comando da Al-Qaeda bateu dois aviões contra as torres gêmeas em Manhattan, de acordo com o Escritório de Medicina Legal de Nova York (OCME, na sigla em inglês).

"Esperamos que essas novas identificações tragam algum conforto para as famílias das vítimas, e os esforços do escritório do médico legista chefe demonstram o compromisso inabalável da cidade em reunir todas as vítimas do World Trade Center com seus entes queridos", disse o prefeito da cidade, o democrata Eric Adams, em um comunicado na sexta-feira (8).