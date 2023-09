Integração da União Africana ao G20 é vista como 'importante símbolo de inclusão' por europeus

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considerou essa iniciativa como um "importante símbolo de inclusão" e um "grande passo para o G20, para a África, mas não é o último passo". Indicando que já houve pedidos para fortalecer a representação do continente africano em alguns outros órgãos internacionais importantes, como o Conselho de Segurança da ONU.

"Essa adesão, para a qual nos mobilizamos, fornecerá um quadro favorável para ampliar a defesa em favor do continente e para sua contribuição efetiva para enfrentar os desafios globais", saudou o presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat, em uma mensagem na rede social X (antigo Twitter).

I welcome the @_AfricanUnion's entry into the #G20 as full member.

This membership, for which we have long been advocating, will provide a propitious framework for amplifying advocacy in favor of the Continent and its effective contribution to meeting global challenges. ? Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) September 9, 2023

Com sede em Adis Abeba, capital da Etiópia, a UA tem 55 membros (seis dos quais foram suspensos), com um PIB total de US$ 3 trilhões de dólares. Até agora, o continente era representado no G20 por apenas um país, a África do Sul, cujo presidente Cyril Ramaphosa disse estar "encantado" com o lugar oferecido à UA.

A entrada da União Africana no G20 dará "voz e visibilidade" à África, o continente que atualmente está registrando "o crescimento mais rápido", e permitirá que ela afirme seus interesses e pontos de vista dentro do órgão, disse o presidente do Quênia, William Ruto, no sábado.