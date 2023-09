Marrocos declara luto de 3 dias após terremoto e AirFrance pode oferecer voos adicionais

A Air France anunciou em um comunicado à imprensa que todos os seus voos de e para todos os aeroportos marroquinos, Marrakech-Menara, Casablanca Mohammed-V e Rabat-Salé, estavam operando normalmente.

A companhia aérea divulgou que havia implementado medidas comerciais "permitindo que os clientes com uma reserva para uma viagem de ou para o Marrocos nos próximos dias modificassem ou adiassem sua viagem gratuitamente". A empresa estuda, em conjunto com as autoridades francesas e marroquinas, a necessidade de organizar voos adicionais ou usar aeronaves maiores nos próximos dias, disse a empresa.

Solidariedade internacional

Na França, várias instituições de caridade lançaram no sábado um apelo por doações do público em geral para ajudar as vítimas do desastre no Marrocos, onde um terremoto matou mais de mil pessoas.

A Secours Populaire Français - uma organização francesa sem fins lucrativos que fornece todo tipo de assistência - anunciou em um comunicado à imprensa que liberaria € 50 mil (cerca de R$ 267 mil) de seu "fundo de emergência" para "ajudar as crianças e as famílias que perderam tudo".

Além da emergência, "o apoio às pessoas mais vulneráveis" será necessariamente de "longo prazo", enfatiza a associação, que está "lançando um apelo urgente por solidariedade e apoio financeiro às vítimas desse desastre".