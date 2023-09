Sobe para 6 o número de mortos em inundações causadas por chuvas torrenciais na Espanha

Após meses de seca histórica, a Espanha foi atingida por chuvas torrenciais que deixaram seis pessoas mortas, enquanto uma criança de dez anos conseguiu escapar do afogamento ao se refugiar em uma árvore.

As equipes de busca encontraram os corpos de três homens no começo desta semana. Depois, na sexta-feira (8), foram encontrados mais dois homens mortos perto da cidade de Aldea del Fresno, local da enchente do rio Alberche.

As chuvas afetaram as regiões de Madri e Castilla-La Mancha (centro), onde ocorreram chuvas intensas durante a noite de domingo passado, 3 de setembro.

Em Madri, as chuvas torrenciais levaram ao fechamento temporário de várias linhas de metrô. Os moradores de Madri receberam em seus telefones celulares um alerta de emergência acompanhado por um sinal sonoro forte, sem precedentes na Espanha, recomendando que ficassem em casa quando as chuvas começaram.

Prováveis causas

Como um país na linha de frente do aquecimento global, com 75% de seu território ameaçado pela desertificação, a Espanha é regularmente atingida por chuvas torrenciais no final do verão e no outono, que lutam para penetrar no solo e fazem com que os leitos dos rios inchem repentinamente.