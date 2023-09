Vilarejos foram totalmente destruídos por terremoto no Marrocos; equipes buscam sobreviventes

As autoridades marroquinas continuam contabilizando as vítimas e avaliando os estragos após o terremoto registrado na noite de sexta-feira (8) no Marrocos. Segundo o balanço divulgado no início da tarde deste sábado (9), mais de 800 pessoas morreram. Os hospitais estão sobrecarregados e alguns vilarejos foram totalmente destruídos.

Com informações de Seddik Khalfi, correspondente da RFI no Marrocos

O terremoto deixou pelo menos 820 mortos e 672 feridos, 205 deles em estado grave, segundo o Ministério do Interior. As autoridades informaram que mais de um terço das mortes (394) foram registradas em Al Hauz, província onde está o epicentro do terremoto, e em Tarundant (271), mais ao sul. O tremor provocou o desabamento de vários prédios nessas duas províncias, no sudoeste do país.