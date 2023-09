Abou Tall e seu romântico rap regado à bossa nova

O rapper Abou Tall faz parte de uma jovem geração de músicos na França que resgata ritmos brasileiros para dar uma pitada original às suas composições. O artista, que se prepara para lançar seu segundo álbum, também investe em uma nova tendência que está deixando o rap francês cada vez mais romântico.

Rap, chanson française e bossa nova: Abou Tall está revolucionando o hip-hop na França com sua ousadia e originalidade. Com origens senegalesas, ele vem se inserindo na cena musical do país e fazendo parcerias de sucessos com músicos como Dadju, com quem desenvolveu o aclamado projeto Shin Sekaï.

Após um primeiro álbum solo lançado em 2020, "Ghetto Chic", há uma grande expectativa para o lançamento de seu próximo disco, "Mr. Saudade", neste segundo semestre de 2023. Uma palinha do novo trabalho já pode ser conferida no sentimental single "Dernier train pour Marseille", em que Abou Tall se arrisca até a arranhar uma palavra em português.