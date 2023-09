França registra os 10 primeiros dias de setembro mais quentes de todos os tempos

A partir de segunda-feira (11), o calor dará uma trégua com um resfriamento significativo que marcará o fim da atual onda de calor no território francês. Mas, de acordo com a Météo-France, os últimos dias foram extraordinários para setembro. No espaço de uma semana, a França registrou temperaturas recordes.

No sábado (9), cidades como Saint-Brieuc, no departamento de Côtes-d'Armor (31,5°C), Le Bourget, no departamento de Seine-Saint-Denis (35,3°C) e Nantes (35,4°C) entraram para a lista das cidades com as temperaturas mais altas já registradas em meses de setembro desde que os registros começaram, confirmou a Météo-France neste domingo (10).

Além desses inúmeros registros locais, o indicador nacional de temperatura ultrapassou a barreira dos 25°C em duas ocasiões. Essa é a primeira vez que essa ferramenta, desenvolvida pela Météo-France em 1947, é usada desde então para monitorar as tendências de temperatura em toda a França continental.