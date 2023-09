Lula se mostrou favorável à candidatura da França para integrar organização de cooperação amazônica

A declaração foi feita após Lula ter convidado o presidente francês para participar do evento no Pará, em razão da fronteira que o Brasil divide com a Guiana Francesa. Macron não foi à cúpula, mas enviou a embaixadora Brigitte Collet. A ausência do chefe de Estado chegou a ser criticada pela imprensa francesa.

"Eu até gostaria de ter sido o único chefe de Estado europeu convidado, ao lado de embaixadores europeus", disse Macron, lembrando que a França é "uma potência amazônica através da Guiana". "Acontece que hoje não somos parte no tratado [de Cooperação Amazônica]", argumentou o líder francês.

"Eu gostaria realmente que o Brasil e todas as potências da região aceitassem o nosso pedido de candidatura", completou Macron.

Fronteira com a Guiana Francesa

Fundada em 1995, a OTCA reúne atualmente oito países que têm uma parte da Amazônia em seu território: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A organização, com sede em Brasília desde 2003, foi criada para implementar o Tratado de Cooperação Amazônica, texto assinado em 1978 pelos países sul-americanos, e que visa promover o desenvolvimento dos territórios amazônicos.

Como a Guiana Francesa, que faz parte dos territórios ultramarinos da França, está situada em plena bacia amazônica, Paris estima ter legitimidade para integrar o grupo como membro pleno.