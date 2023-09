"Não nos interessa um G20 dividido", diz Lula antes de assumir presidência do grupo

Ainda na entrevista ao Firstpost, Lula garantiu que Putin será convidado para a cúpula do Rio de Janeiro e que não será preso ao entrar no país, apesar do mandado de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em março passado por crimes de guerra.

Sobre o último ponto da agenda, o presidente insistiu no seu apelo para que mais países se juntem ao Conselho de Segurança da ONU e para que as nações em desenvolvimento tenham mais voz no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial.

"Emergência climática sem precedentes"

O tema que dominou a agenda de Lula na cúpula da Índia foi o apelo à ação contra a mudança climática, com um aviso de que o mundo enfrenta uma "emergência climática sem precedentes".

Contudo, a declaração final de Nova Délhi aborda a questão de uma forma tão básica que foi validada tanto pelos países que defendem a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis como pelos grandes produtores de petróleo e carvão, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Rússia. Apesar da declaração pouco ambiciosa, os participantes da reunião descreveram a cúpula indiana como um "sucesso".

Em particular, o ministro russo Lavrov destacou como uma conquista o fato de "conseguirmos impedir a tentativa ocidental de 'ucranizar' a agenda da cúpula".