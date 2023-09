Partido de Putin é declarado vencedor de eleições regionais nos territórios ucranianos anexados

Com a oposição amordaçada e os críticos do conflito ucraniano reprimidos, a Rússia votou em eleições regionais no domingo (10), tendo como pano de fundo a ofensiva na Ucrânia.

A Comissão Eleitoral Central da Rússia disse na noite de domingo que o partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin, havia vencido as eleições regionais nos quatro territórios anexados por Moscou na Ucrânia. O anúncio foi recebido sem surpresa por parte da comunidade internacional.

A presidente da Comissão Eleitoral, Ella Pamfilova, elogiou o fato de as eleições terem sido realizadas "de forma dinâmica, com poucas violações". Com essas eleições distribuídas em três dias, de sexta-feira a domingo, Moscou está tentando legitimar suas anexações da Ucrânia fazendo com que os territórios ocupados no leste e no sul votem.