Veneza pode ser rebaixada à 'patrimônio em perigo' pela Unesco; Ucrânia pede proteção de monumentos

No auge do verão, cerca de 100 mil pessoas visitam a cidade diariamente, o dobro do número de venezianos. Dois anos atrás, a Unesco chegou a recomendar que a cidade fosse adicionada à lista de locais ameaçados, mas para evitar o "rebaixamento" as autoridades italianas proibiram navios de cruzeiro de grande porte de entrar na lagoa de Veneza e prometeram, "seguir" as medidas recomendadas pela Unesco.

Entretanto, medidas efetivas têm sido difíceis de serem tomadas, como a cobrança de bilhete de aceso para a cidade, que está sendo planejado há cinco anos. Conforme informações recentes, a taxa poderia entrar em vigor no próximo ano, após sucessivos adiamentos.

Além disso, a Convenção do Patrimônio Mundial aponta que o paredão construído para combater o aumento do nível das águas e inundações ainda não foi concluído, e a proibição de grandes navios de cruzeiro ainda não foi totalmente implementada.

Ucrânia pede apoio

Na Ucrânia, os monumentos históricos e o patrimônio cultural não foram poupados pela guerra. Desde o início da invasão russa em grande escala do país, o Ministério da Cultura da Ucrânia listou mais de 1.600 locais culturais danificados ou destruídos pelas forças russas.

Conforme informações da correspondente da RFI em Kiev, Emmanuelle Chaze, entre os monumentos mais notáveis estão os edifícios no centro histórico de Odessa, recentemente classificados como Patrimônio Mundial da Unesco.