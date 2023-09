"Acabou": Luis Rubiales pede demissão da Federação Espanhola de Futebol e pode ser indiciado por agressão sexual

"Não quero que o futebol espanhol seja prejudicado por toda esta campanha tão desproporcional e, sobretudo, tomo esta decisão depois de ter me certificado de que minha saída contribuirá para a estabilidade que vai permitir que tanto a Europa como a África sigam unidas no sonho de 2030, que vai trazer ao nosso país o maior evento do mundo", afirma.

Se Acabó ??? ? Irene Montero (@IreneMontero) September 10, 2023

Acabou!

A ministra da Igualdade, Irene Montero, escreveu no X (ex-Twitter) "Se acabou" (Acabou, em tradução livre), o slogan que Jenni Hermoso e suas parceiras de time utilizaram em forma de protesto. Na mesma rede, a vice-primeira ministra espanhola, Yolanda Diaz, ressaltou que o feminismo está ganhando cada vez mais força no país. "A transformação e a melhoria de nossas vidas é inevitável. Estamos com você Jenni, e com todas a as mulheres", acrescentou.

Suspenso da Fifa por 90 dias, Rubiales também corre o risco de ser indiciado por "agressão sexual" pela justiça espanhola. Na sexta-feira, a Promotoria pediu a abertura do inquérito depois de receber uma queixa de Jenni Hermoso.