Chilenos relembram 50 anos do golpe militar em um ambiente de tensão política e polarização

"Assim, na direita, houve um coro de vozes que se recusou a fazer gestos de conciliação em relação aos direitos humanos e à condenação de Pinochet, tanto para evitar se associar ao governo de Boric quanto para continuar competindo por um eleitorado que demonstrou um claro movimento em direção à direita", explica Alexis Cortés, professor do Departamento de Sociologia da Universidad Alberto Hurtado, membro da Comissão de Especialistas do processo constitucional 2023.

Para o sociólogo Nicolas Fleet, está se tornando cada vez mais evidente uma tendência crescente de negação e apoio ao regime de Pinochet no Chile. "A direita sempre teve uma força eleitoral considerável desde o retorno da democracia, embora durante muito tempo, enquanto o voto era voluntário, o referendo do "sim" e do "não" a Pinochet funcionasse como uma divisão que concedeu sucessivas vitórias à centro-esquerda [...]. No entanto, hoje, 50 anos após o Golpe de Estado e após um levante social, observa-se uma crescente onda de negacionismo e reivindicação do pinochetismo. Isso permitiu a José Antonio Kast aumentar seu apoio com um discurso que oferece ordem diante do aumento da criminalidade e da crise migratória", conclui o acadêmico.

O desafio do governo de Boric

Com desafios importantes nas áreas de segurança, imigração, previdência social e sem a maioria em nenhuma das duas casas do Congresso Nacional, o governo de Boric se esforça para manter sua agenda de promessas feitas durante a campanha que o elegeu. Além disso, o executivo tenta levar adiante uma segunda versão do processo constituinte iniciado em 2020, após um plebiscito no qual 78% dos eleitores votaram pela possibilidade de reescrever a carta magna do país, herdada da ditadura de Pinochet.

Porém, as duas derrotas significativas sofridas pela esquerda nesse processo constituinte (a rejeição em 2021 e a votação de constituintes em 2022), adicionadas ao recente escândalo de corrupção do governo de Boric, conhecido como Caso Fundações, podem ser consideradas uma pedra no sapato do oficialismo.

Para a acadêmica María Cosette Godoy, essas derrotas se explicam porque constituíram uma espécie de avaliação do governo de Boric. "É importante lembrar que a chegada dessa nova geração de políticos gerou grandes expectativas em alguns setores da sociedade por representar uma mudança nas práticas políticas existentes, que foram questionadas devido aos protestos de 2019. [...] Além disso, dado que o Executivo não possui as maiorias necessárias em ambas as Câmaras do Congresso, é pouco provável que consiga cumprir sua agenda de governo e os projetos emblemáticos de reforma das pensões e da saúde que foram prometidos durante a campanha eleitoral", explica.