Empresa francesa é multada por importar madeira ilegal do Brasil

A empresa ISB France foi condenada pelo tribunal criminal de Rennes, na segunda-feira (11), a pagar uma multa de € 100 mil por "colocar no mercado madeira ou produtos derivados não conformes com o sistema de diligência" provenientes do Brasil.

O tribunal "declarou que o risco de extração ilegal (de madeira) não poderia ser ignorado", em particular porque a ISB prosseguiu por meio de uma "cadeia de abastecimento complexa". A empresa deveria ter realizado "verificações acessíveis em código aberto na internet que lhe permitissem conhecer os antecedentes de determinados parceiros" sobre a comercialização de quatro lotes de tábuas de ipê a partir de cortes feitos no Pará, entre dezembro de 2016 e julho de 2017, também estimaram os juízes.

O Ministério Público pediu uma multa de € 165 mil (quase R$ 875.000).