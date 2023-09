EUA relembra mortos dos atentados de 11 de setembro, 22 anos depois da tragédia

Os Estados Unidos começaram a segunda-feira (11) prestando homenagem aos quase 3.000 mortos nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os piores na história do país, organizados pelos extremistas radicais da Al-Qaeda em Nova Iorque, perto de Washington e na Pensilvânia.

A vice-presidente Kamala Harris, o atual e ex-prefeitos de Nova Iorque se reuniram com a multidão perto do imponente memorial em homenagem às vítimas, no sul de Manhattan. Houve um minuto de silêncio para marcar os momentos exatos em que quatro aviões sequestrados por comandos islâmicos caíram, e quando as duas torres do World Trade Center (WTC) desabaram numa nuvem de aço e poeira.

O presidente americano Joe Biden deve falar em Anchorage, no Alasca, ao retornar de uma viagem ao Vietnã.