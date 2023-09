Footbal Leaks: Rui Pinto é condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa

O português Rui Pinto, que vazou informações sobre os bastidores do futebol no chamado "Football Leaks", foi condenado esta segunda-feira (11) pelos tribunais do país por oito crimes cibernéticos e tentativa de extorsão contra o fundo de investimento Doyen Sports. A pena é de quatro anos de prisão com sursis.

"Os fatos descritos (na acusação) foram considerados provados", declarou a juíza Margarida Alves no resumo do acórdão que leu no tribunal de Lisboa. Embora tenha sido responsável por um total de 89 crimes cibernéticos, Rui Pinto foi condenado por cinco acusações de "acesso ilegítimo" a sistemas digitais e três acusações de "violação de correspondência agravada", disse ela.

"A liberdade de informar não justifica a violação da vida privada", afirmou a juíza. Rui Pinto estava na sala do tribunal usando uma máscara cirúrgica e com o seu visual habitual: cabelo curto, camisa azul escura, calças jeans e tênis.