"Foram momentos terríveis", diz fotógrafo brasileiro exilado no Chile na época do golpe militar

Ele conta que ele e os irmãos foram testemunhas do bombardeio do Palácio de la Moneda, sede do governo chileno, onde estava o então presidente Salvador Allende. "A gente resolveu subir no telhado de casa no 11 de setembro, para assistir os aviões fazendo rasantes no centro da cidade, jogando bombas. Eu vou guardar essa lembrança para sempre. "Foi um momento trágico. Além disso, a gente via caminhões passando, carregando corpos perto de casa", disse comovido.

"Nas fotos históricas do golpe militar, dos militares queimando os livros, fazendo fogueiras com livros, todos esses livros eram provenientes das nossas livrarias", conta o fotógrafo.

Saída do Chile

A família Rabelo foi retirada do Chile com a intervenção da ONU e levada para Paris, onde morou até a anistia política no Brasil, em 1980.

Como testemunha de dois golpes de estado e ditaduras, Fernando Rabelo se diz assustado com o crescimento da extrema direita na América do Sul. Ele acredita que as "fake news" têm um papel importante no aumento de posições políticas extremistas.

"Elas têm que ter um controle maior. Não pode. Nenhuma democracia vai se sustentar se isso continuar, se a mentira continuar prevalecendo", diz. "Podem dizer que é censura? Podem, mas tem que ser regulamentado. Se não, nenhuma democracia vai sobreviver", afirma.