Imprensa francesa analisa resultados da cúpula do G20 na Índia

Na entrevista de encerramento da cúpula, nesta segunda-feira (11), Lula recuou neste posicionamento. "Não sei se a Justiça brasileira vai prender, isso quem decide é a Justiça. Não é o governo nem o Parlamento", declarou o presidente brasileiro.

A imprensa francesa recorda que desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2023, Lula tem afirmado a neutralidade do Brasil em relação à invasão russa na Ucrânia. "Embora Lula já tenha condenado a ofensiva de Moscou, ele se recusa a endossar as posições e sanções ocidentais, da Europa e dos Estados Unidos", completa.

Em sua análise sobre os resultados do encontro, o Libération recorda que o grupo estava profundamente dividido antes do início das discussões em Nova Délhi, principalmente em relação à guerra na Ucrânia e a transição energética. "Mas, surpreendentemente, o G20 encerrou a cúpula com uma declaração conjunta que demonstra aparente unidade entre os países."

O diário progressista francês explica que os representantes de 19 países, incluindo Estados Unidos, Rússia e China, mais a União Europeia divergiam sobre a forma de descrever a guerra na Ucrânia, as responsabilidades dos envolvidos e suas consequências econômicas, destaca o Libération. "Mas a presidência indiana conseguiu nas últimas horas, e certamente graças à sua posição diplomática de neutralidade no conflito, encontrar um consenso", acrescenta o jornal.

Rússia sai ganhando

O resultado desse entendimento é uma atenuação na linguagem empregada contra a Rússia, em comparação com a declaração do ano passado, em Bali. "A Rússia não é mais apontada como o país agressor, o que chocou as autoridades ucranianas", aponta o Libération. Em vez disso, os membros do G20 relembram as posições adotadas na ONU, onde 16 dos 19 países do grupo condenaram a "agressão" russa e reiteraram a obrigação de respeitar a integridade territorial dos países, assim como a proibição de qualquer ataque nuclear contra outro Estado.