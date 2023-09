"O futuro distópico" já começou, diz Alto Comissário para Direitos Humanos sobre mudanças climáticas

Embora as alterações climáticas aumentem os movimentos populacionais, Volker Türk denunciou a "indiferença" face à tragédia dos migrantes nas rotas migratórias. "Estou chocado com a indiferença demonstrada perante as mais de 2.300 pessoas que foram declaradas mortas ou desaparecidas no Mediterrâneo este ano", disse ele, assegurando que um número muito maior de migrantes e refugiados morre em outras partes do mundo.

Ele apontou como exemplo situações "ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México, bem como na fronteira com a Arábia Saudita", onde o Comissariado para os Direitos Humanos "pede esclarecimentos urgentes sobre as alegações de assassinatos e maus-tratos".

O Alto Comissário também denunciou "as mentiras e a desinformação" que, graças às novas tecnologias, "são produzidas em massa para semear o caos e a confusão, negar a realidade e garantir que nenhuma medida - que possa pôr em perigo os interesses das elites - seja tomada". Neste sentido, "o caso mais óbvio são as alterações climáticas", disse ele.

"Choque de civilizações"

O Alto Comissário também elaborou uma longa lista de violações dos direitos humanos em todo o mundo, visando muitos países, incluindo a China e o Irã. No que diz respeito à China, ele lembrou que os "recentes desafios econômicos do país sublinham a necessidade de uma abordagem mais participativa que respeite todos os direitos humanos - incluindo os direitos dos membros das minorias étnicas, das comunidades rurais, dos trabalhadores migrantes internos, dos idosos e das pessoas com deficiência".

Türk ainda denunciou a multiplicação de políticas destinadas a dividir o mundo através da "criação de conflitos artificiais sobre gênero, migração ou um choque de civilizações".