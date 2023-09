Saiba o que é o Tribunal Penal Internacional e porque os Estados Unidos não fazem parte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta segunda-feira (11) em entrevista coletiva após o encerramento da Cúpula do G20, na Índia, que "estudaria" a participação do Brasil no Tribunal Penal Internacional (TPI). O Brasil é signatário do Estatuto de Roma que estabeleceu e definiu as bases do TPI. Apesar de terem participado ativamente dos debates sobre sua criação, Estados Unidos e Rússia votaram contra a sua criação.

Lula fez a declaração ao responder perguntas de jornalistas em torno da polêmica gerada por uma entrevista a um canal de tevê indiano, onde disse que se o presidente russo Vladimir Putin fosse ao Brasil para a próxima cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro, em 2024, não seria preso.

Putin é visado por um mandado de prisão emitido em março pelo TPI, que o acusa de crimes de guerra pela deportação de crianças ucranianas.