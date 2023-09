Terremoto no Marrocos: "cada pessoa que transportamos perdeu pelo menos dois familiares"

O terremoto também pode ter causado estragos na mesquita de Tinmel, do século 12, e que está situada em uma área montanhosa isolada, perto do epicentro do tremor de terra.

O governo do Marrocos anunciou no domingo à noite que aceitou as ofertas de envio de equipes de busca e resgate da Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos, que entraram em contato com as autoridades marroquinas para coordenar o trabalho, informou o Ministério do Interior em um comunicado.

A Espanha anunciou o envio de 86 socorristas acompanhados por cães farejadores. Um voo humanitário decolou do Catar no domingo. O ministério marroquino afirmou que "em caso de evolução das necessidades", outras ofertas de ajuda podem ser aceitas.

Vários países, incluindo França, Estados Unidos e Israel, também ofereceram ajuda ao reino do norte da África após o terremoto.

"Marrocos é um país soberano e cabe a ele organizar as operações de resgate", disse a ministra francesa das Relações Exteriores, Catherine Colonna, que anunciou uma ajuda de 5 milhões de euros (5,36 milhões de dólares) às ONGs que já estão trabalhando no país.

As relações entre a França e o Marrocos ficaram mais tensas nos últimos anos, principalmente quanto à questão do Saara ocidental, que o Marrocos espera que a França reconheça como território marroquino. O país está sem embaixador na França desde janeiro.