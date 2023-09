Biografia de Elon Musk retrata um homem complexo e desprovido de empatia, diz jornal francês

A agência AFP reporta que horas após seu lançamento na Amazon, as pré-encomendas já haviam transformado "Elon Musk" no livro mais vendido do site nos Estados Unidos. Grande parte da vida precoce do bilionário já é amplamente conhecida, com foco na relação abusiva e manipuladora de seu pai, Errol, desprezado por Musk.

A biografia sugere que Musk opera em um estado que sua ex-parceira, a cantora canadense Grimes, chama de "modo demônio", o que, segundo Isaacson, o torna altamente produtivo. O livro destaca que Musk, preocupado com a superpopulação do planeta, agora tem 10 filhos, incluindo um desconhecido do público com a cantora Grimes. Ele também é pai biológico de gêmeos como doador de esperma para Shivon Zilis, uma executiva da Neuralink, uma empresa de sua propriedade.

Guerra na Ucrânia

Outro trecho amplamente divulgado relata como Musk frustrou pessoalmente um plano do Exército ucraniano para realizar uma megaoperação na Crimeia, negando o acesso à internet da Starlink, sua empresa de conexão via satélite, o que provocou uma resposta furiosa de Kiev. No entanto, Isaacson foi forçado a se retratar sobre esse episódio depois que Musk afirmou que o acesso à Starlink ainda não estava operacional na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Twitter

A caótica e impulsiva aquisição do Twitter por parte de Musk - que ele rebatizou como X - também recebe muita atenção do autor. Depois de comprar o Twitter no final do ano passado, Musk e seus colaboradores mais próximos revisaram e-mails e redes sociais e demitiram dezenas de funcionários que haviam criticado o novo proprietário. No final, dois terços dos 7.500 trabalhadores foram demitidos.