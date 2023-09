Deputada baiana Olívia Santana lança "Mulher Preta na Política" em Paris

A mensagem política antirracista, feminista e de empoderamento das mulheres se faz necessária "na França ou onde quer que estejamos", acredita a deputada e escritora baiana. A pauta é global. "Este tema é uma realidade que eu vivo, que a gente vive no Brasil. Mas mesmo mulheres negras que vieram para cá (França) também enfrentam situação de discriminação racial. E nós temos que preparar também a escola, o país, os espaços de comunicação, os espaços políticos para receber essa diversidade étnico-racial", diz.

Racismo, feminicídio e intolerância religiosa no Brasil

A participação feminina e negra, ainda incipiente, vem aumentando nos espaços de poder no Brasil. Ao mesmo tempo, principalmente nos últimos anos, "desde a derrubada da única mulher que chegou à presidência da República no Brasil", a violência contra as mulheres e racista vem aumentado muito, com recorde de feminicídios e de intolerância religiosa.

"Foram 6 anos de desconstrução, 6 anos em que a extrema direita pregou o racismo como bandeira política, pregou o sexismo, a misoginia. Nós tínhamos um presidente misógino, o presidente Jair Bolsonaro. Tudo o que era absurdo no Brasil, passou a ser naturalizado por metade da população", lembra Olívia Santana. Segundo ela, esse "caldo ideológico, encorajou mais ainda a intolerância, os feminicídios e a violência contra mulheres e negros".

A deputada avalia que, apesar da volta ao poder do presidente Lula, que defende uma pauta mais progressista, "você não muda essa chave magicamente". A grande dificuldade de mudança está no Congresso, que é "majoritariamente de liberais de direita e extrema direita".

Questionada sobre o acordo do presidente Lula com o Centrão, que já teve como consequência a substituição por homens do bloco de duas das 11 mulheres indicadas pelo petista para seu governo, Olívia Santana ressalta que "essa é uma disputa muito pesada" e diz que "compor a democracia representativa é um ato político, não é uma benesse". Visando a paridade de gênero e raça na política, a deputada baiana defende como principal pauta a "reserva de cadeiras" para mulheres e pessoas negras.