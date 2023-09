"Extremamente perigoso": caçada a brasileiro foragido nos EUA se intensifica

Na sequência, as autoridades publicaram quatro supostas fotos do fugitivo no pórtico de uma casa, capturadas por câmeras de segurança. Em algumas, ele aparece vestindo um casaco claro com um capuz na cabeça.

Desde sua fuga, Cavalcante foi flagrado diversas vezes por câmeras de segurança. Mesmo assim, ele conseguiu escapar do forte dispositivo de segurança estabelecido, no qual participam centenas de agentes equipados com helicópteros, drones e cães da Polícia do estado da Pensilvânia, apoiados pela Polícia Federal (FBI) e os US Marshals, especializados na busca de fugitivos.

Cavalcante havia roubado uma van branca, encontrada no domingo. Aparentemente, ela foi abandonada pelo fugitivo porque estava sem combustível.

A polícia indicou que ele pediu ajuda a dois conhecidos, que avisaram as autoridades. A irmã dele, em situação irregular no país, foi detida.

Sua fuga da prisão, registrada por uma câmera de vigilância e divulgada pelas autoridades, é tão inacreditável para quem assiste, quanto constrangedora para os responsáveis da prisão, que fica a 50km da área de busca.

No vídeo é possível ver o preso, vestindo camiseta branca, calça azul e tênis brancos, se esconder atrás de um muro do pátio e depois escalar agilmente entre duas paredes paralelas até desaparecer no teto.