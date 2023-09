França: jovem morre por bala perdida em Marselha e governo alerta para aumento da violência

De acordo com o autor, o tráfico de resina de cannabis se instalou nas cités no início dos anos 1980. Os grupos de tráfico foram se profissionalizando a medida que a extensão do mercado de drogas e a demanda aumentavam. "Os grupos se profissionalizaram, se sofisticaram e agora se caracterizam por uma divisão do trabalho. Reúnem ao mesmo tempo os chefes, que eu chamo de "burguesia do tráfico", fora do território, e depois vários outros pequenos trabalhadores encontrados nas cités, que são recrutados como olheiros, traficantes, preparadores, isso é, toda uma cadeia econômica que foi criada e que gera atualmente em todo o território francês milhões de euros".

Cocaína e aumento da extensão do tráfico

Gandilhon explica que a resina de cannabis continua no centro do comércio, mas há aproximadamente 10 anos esses grupos acrescentaram ao tráfico a cocaína, cujo mercado se desenvolve muito na França. Acredita-se que o faturamento com esta droga dobrou entre 2010 e 2017. "É uma substância muito interessante para os traficantes porque permite de obter lucros maiores que com a resina de cannabis, cuja concorrência é grande para os pontos de venda", diz o autor.

Este poderia ser o motivo principal dos acertos de contas entre grupos. "Mas existem também lógicas de vingança, isso é, os grupos se vingam um do outro", afirma.

Em 2010, um acerto de contas por vingança entre dois grupos que disputavam o tráfico em um bairro de Marselha deixou quase 20 mortos.

Apesar de serem fenômenos conhecidos, o que chama a atenção nos casos de violência, além da intensidade e do número de mortos, é que os crimes começam a atingir novos pontos da cidade.