Google vai a julgamento nos Estados Unidos acusada de ferir a lei antimonopólio do país

A alegação é que o Google Search se transformou em líder do mercado, não deixando lugar para concorrência, através do pagamento e associação com outras empresas de tecnologia para ser o buscador utilizado por default quando o internauta realiza a busca por um termo online.

Este confronto, que foi anunciado em janeiro pelo procurador-geral Merrick Garland em janeiro, poderia remodelar uma das plataformas mais dominantes da Internet. Este é o primeiro caso a ir a julgamento de uma série de ações judiciais que apontam contra o poder econômico da Google.

Em sua queixa inicial, o governo dos Estados Unidos alega, em parte, que a Google paga milhões de dólares por ano a fabricantes de dispositivos, incluindo Apple, LG, Motorola e Samsung - e a navegadores como Mozilla e Opera - para ser o motor de busca padrão e, em muitos casos, de proibi-los de negociar com concorrentes da empresa.

A denúncia é que a Google possui ou controla 90% dos canais de busca dos Estados Unidos.

Outra infração apontada no processo é a existência de acordos entre o sistema operacional Android do Google com fabricantes de dispositivos que ferem a lei antimonopólio do país. Segundo a acusação, essa prática exige que as empresas de smartphones pré-instalem outros aplicativos de propriedade da Google, como Gmail, Chrome ou Maps em seus dispositivos.

Agenda antimonopólio