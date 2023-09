Líbia tem cerca de 10 mil desaparecidos após inundações e Cruz Vermelha já teme milhares de mortos

País rico em petróleo

O leste do país, mais atingido pelas chuvas, abriga os principais campos e terminais de petróleo. A Companhia Nacional do Petróleo (NOC) declarou "estado de alerta máximo" e suspendeu os voos entre os centros de produção, onde as atividades diminuíram consideravelmente.

País com as reservas de petróleo mais abundantes da África, a Líbia enfrenta um cenário de caos desde a queda do regime de Muamar Kadafi em 2011, abalada por divisões e violência. Há um ano e meio, dois governos disputam o poder: o liderado por Abdelhamid Dbeibah na região oeste, reconhecido pela ONU, e o designado pelo Parlamento e apoiado pelo homem forte da região leste, Khalifa Haftar.