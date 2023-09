Países latinos e caribenhos têm pontos de vista diferentes da UE sobre situação na Ucrânia

Nesse sentido, a UE anunciou um plano de investimento de € 45 bilhões (US$ 50,56 bilhões, ou R$ 250,2 bilhões na cotação atual), por meio do programa Global Gateway. Com esse plano, a ideia da UE é exercer um contrapeso à presença crescente da China na América Latina.

"É importante recordar os princípios políticos que fundamentam nossa ação. Tenho certeza de que, com nossos intercâmbios, encontraremos uma forma de impulsionar essa relação privilegiada", disse Borrell, nesta terça-feira.

(Com AFP)