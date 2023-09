Queijo brasileiro Capril do Lago é eleito um dos 12 melhores do mundo no Mundial da França

A etapa final do Mundial do Queijo de Tours, na França, aconteceu na manhã desta terça-feira (12). Entre os mais de 1600 queijos avaliados este ano, um único não europeu foi selecionado como um dos 12 melhores do mundo, o Capril do Lago, do produtor Fabrício Vieira de Valença, no Rio de Janeiro.

Debora Pereira, diretora da associação SerTãoBras, que representa todos os produtores brasileiros presente no Mundial do Queijo de Tours na França, fez parte do júri da etapa final e festejou a notícia.

"O resultado foi incrível. Doze queijos foram selecionados os melhores do mundo. O primeiro lugar ficou para o queijo Epoisses Berthaut, francês, mas entre os 12 melhores nós tivemos um brasileiro, o Capril do Lago, do Rio de Janeiro, um queijo de leite cru de cabra", disse Debora Pereira. Ela comemora ainda o fato de o Capril do Lago ser o único não europeu da lista, composta ainda por 10 franceses e um suíço.