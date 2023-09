Saída do Brasil de Tribunal de Haia geraria repercussão "extremamente negativa", diz Miguel Reale Jr

O presidente Lula disse nesta segunda-feira (11), em entrevista coletiva após o encerramento da Cúpula do G20 na Índia, que "estudaria" a participação do Brasil no Tribunal Penal Internacional (TPI). O ex-ministro da Justiça e jurista, Miguel Reale Júnior, disse à RFI que uma saída do Brasil do TPI geraria uma repercussão internacional "extremamente negativa" e é de uma imensa insensibilidade.

Miguel Reale Júnior afirmou que o tribunal é "fundamental na luta pelos direitos humanos, para a repressão e punição do genocídio e dos crimes contra a humanidade, que segue a tradição da diplomacia brasileira".

A declaração foi feita em resposta à polêmica em torno de afirmações sobre uma possível viagem de Putin ao Brasil para a próxima Cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro em 2024. Lula disse em entrevista a uma emissora de televisão indiana que, se fosse ao Brasil, o presidente russo não seria preso. Devido ao mal-estar internacional causado pela declaração, Lula recuou, mas disse que estudaria a participação do Brasil no TPI.