Vacina terapêutica contra o câncer pode evitar recaídas de tumores graves

De acordo com o engenheiro químico, a vacina é produzida em várias etapas, dentro e fora do laboratório. Primeiramente, é necessário separar um pedaço do tumor do paciente durante a cirurgia para sua retirada, no hospital.

"A vacina TG 40.50.01 é uma vacina personalizada que vai recuperar elementos a partir do sequenciamento do tumor do paciente. Após a operação e esse sequenciamento, é possível identificar o conjunto de mutações presentes, que evoluíram ao longo do tempo", explica.

Esse sequenciamento é feito em centros europeus especializados, explica. Em seguida, as mutações presentes no mapa genético do paciente são analisadas por uma ferramenta de IA de fabricação japonesa.

Utilizando algoritmos específicos, ela vai antecipar, entre as milhares de mutações, quais delas têm maior potencial para induzir uma resposta imunológica protetora e evitar as recaídas dos cânceres.

As informações coletadas pela ferramenta serão então enviadas ao laboratório francês e integradas a um produto fabricado sob medida para o paciente. "A sequência do DNA do paciente fornecida pela inteligência artificial será organizada para transportar os chamados peptídeos antigênicos, substâncias que induzem a resposta do sistema imunológico", explica.

"Esse transporte é feito por um vetor viral, construído a partir das informações genéticas do paciente. A vacina é construída em um laboratório de pesquisa biológica, utilizando métodos de síntese de DNA, clonagem molecular e expansão de um clone viral. Essa será a base do produto farmacêutico."