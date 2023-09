Acordos de Oslo completam 30 anos sem concretizar a paz prometida no Oriente Médio

Ao vivo, o mundo testemunhou o icônico aperto de mão entre o ex-primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o então presidente da Organização para Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, com o então presidente americano, Bill Clinton, que moderou o acordo, no meio dos dois com os braços abertos, como se estivesse abençoando o acordo.

A imagem do aperto de mão se tornou imediatamente um símbolo de esperança e de paz. Afinal, se os líderes israelense e palestino poderiam chegar a um acordo depois de décadas de conflito, então tudo seria possível.

Juntamente com Rabin e Arafat, o então chanceler israelense Shimon Peres também recebeu o Prêmio Nobel da paz daquele ano pelo feito. E, dois anos depois, em 1995, Oslo II, o segundo acordo foi assinado em Taba, no Egito.

O processo que levou aos acordos de paz começou em 1991, com a Conferência de Madri. Em seguida, os termos dos futuros acordos foram elaborados em negociações secretas em Oslo, na Noruega, culminando no histórico dia 13 de setembro de 1993.

Reconhecimento mútuo como prerrogativa

Os acordos previam o reconhecimento de Israel pela OLP e, em contrapartida, o reconhecimento da OLP como representante do povo palestino por Israel. Até então, os palestinos não aceitavam a existência de Israel, país estabelecido em 1948. E os israelenses hesitavam em aceitar a criação da Palestina após mais de quatro décadas de guerras e terrorismo.