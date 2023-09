Imprensa francesa analisa causas do tropeço da economia na Alemanha

As manchetes desta quarta-feira (13) na França dão amplo espaço as transformações que esboçam uma nova configuração da economia mundial. Esse processo está em andamento e no caso da União Europeia, o bloco é fortemente impactado pela desaceleração do crescimento na Alemanha.

Le Figaro mostra que "a tradicional locomotiva da Europa entrou em pane". O PIB da Alemanha deverá encolher 0,4% em 2023, o pior desempenho entre os países do G7 - grupo formado por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), nos próximos cinco anos, o crescimento da Alemanha provavelmente será menor do que o dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e Espanha. "A maioria dos indicadores está em baixa: produção industrial, consumo, investimento, exportações e confiança empresarial", observa o diário. Essa situação, explica o Le Figaro, se deve a uma combinação de fatores cíclicos de desaceleração, entre eles a queda no comércio mundial, o contexto de inflação, as altas taxas de juros e fragilidades estruturais do país.