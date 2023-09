Repórter assediada em transmissão ao vivo na Espanha: relembre outros casos

As imagens da jornalista espanhola Isabel Balado sendo assediada por um homem enquanto fazia uma transmissão ao vivo em Madrid viralizaram. O agressor foi identificado e detido rapidamente e o caso chamou novamente a atenção para a questão do assédio sexual no contexto profissional, pois esse não é o primeiro episódio do gênero.

Em 2008, quando a jornalista norte-americana Sara Sidner cobria um atentado em Mumbai, na Índia, ela foi agredida verbalmente por um grupo de homens que interromperam uma reportagem ao vivo. Sidner, que era correspondente da rede CNN no país há anos, relatou que foi atacada sexualmente na sequência. "No exato momento em que as luzes se apagaram, começaram a me apalpar e minhas roupas foram rasgadas", contou a jornalista. "Tinha muita raiva naquele grupo e isso acabou se voltando contra mim. Fiquei muito surpresa".

Em 2011, durante a chamada "Primavera Árabe", várias jornalistas foram atacadas quando cobriam manifestações populares. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Lara Logan, do canal norte-americano CBS, agredida sexualmente por manifestantes no centro do Cairo. Durante quase 30 minutos, ela foi alvo de dezenas de homens, antes de finalmente ser resgatada por um grupo de mulheres e soldados egípcios.