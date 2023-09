Uma pessoa morre e 12 são hospitalizadas na França por botulismo depois de comer em restaurante

Uma intoxicação pela toxina que causa o botulismo, uma doença neurológica grave e rara, já causou uma morte e deixou 12 pessoas hospitalizadas na França. A contaminação foi declarada em um restaurante, em Bordeaux, no oeste do país.

A vítima fatal é uma mulher de 32 anos que visitou Bordeaux com o companheiro antes de regressar à região de Paris, onde mora. Segundo o médico Benjamin Clouzeau, anestesista-reanimador do Hospital Universitário Pellegrin, em Bordeaux, ela foi atendida em um pronto-socorro de um hospital na região parisiense, "com sinais pouco indicativos da doença", antes de sucumbir repentinamente, em casa, de parada cardiorrespiratória. Seu companheiro está na UTI.

A Agência Regional de Saúde (ARS) da Nouvelle-Aquitaine registrou 12 casos no total, com idades entre 30 e 40 anos, com exceção de uma mulher na casa dos 70. A maioria é de nacionalidade estrangeira (EUA, Canadá, Alemanha, Irlanda).