Agulha de Notre-Dame de Paris estará pronta para os Jogos Olímpicos de 2024

Jost também antecipou que a agulha, que foi destruída no incêndio de 2019, e a silhueta da catedral seriam visíveis durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que aconteceria no rio Sena.

"A silhueta da catedral mudou completamente desde o incêndio. Espero que, durante os Jogos Olímpicos de julho de 2024, possamos observar o grande telhado da catedral e a agulha que a coroa. Todos vão perceber, neste momento, que estamos realmente muito perto de reabrir alguns meses depois", continuou ele.

A agulha, "obra-prima com estrutura em madeira", atingirá 100 metros de altura e estará visível "no final de 2023". De acordo com Jost, o que se vê agora é a estrutura, mas "à medida que a cobrirmos com a cobertura que protege a estrutura de madeira", ela poderá realmente ser vista, "ao longo do primeiro semestre de 2024".

No interior, a Notre-Dame "ainda está em construção, mas, quando entramos, ficamos impressionados com seu brilho". As limpezas e restaurações interiores estão "quase concluídas", revelou ainda Jost.

(Com AFP)