Ajuda internacional se intensifica na Líbia, mas acesso a áreas devastadas continua difícil

As Nações Unidas, os Estados Unidos, a União Europeia e muitos países do Oriente Médio e do Norte de África prometeram enviar ajuda. Equipes de resgate estrangeiras já estão trabalhando em busca de possíveis sobreviventes ou vítimas.

País mergulhado no caos

Um sobrevivente contou como ele e sua mãe sobreviveram. "Em poucos segundos, o nível da água subiu repentinamente. Saí com minha mãe para me refugiar com meu irmão que mora lá em cima, mas as ondas nos levaram (...) antes de nos jogar na escada de um prédio vazio", disse em uma cama de hospital, segundo depoimento publicado pelo Centro Médico de Benghazi (Leste). "Subimos as escadas e a água subiu conosco até chegarmos ao quarto andar (...). Da janela vi carros e corpos levados pela água", disse.

A Líbia está mergulhada no caos desde a morte do ditador Muammar Kaddafi em 2011, com dois governos rivais, um reconhecido pela ONU, com sede na capital Trípoli, no oeste, o outro instalado na região oriental afetada pelas enchentes.

A maioria das mortes "poderia ter sido evitada", disse Petteri Taalas, chefe da Organização Meteorológica Mundial, que depende da ONU, na quinta-feira. Os anos de conflito na Líbia "destruíram em grande parte a rede de observação meteorológica", assim como os sistemas informáticos, disse ele em Genebra.

Mudanças climáticas

Os especialistas em mudanças climáticas associaram a catástrofe que atingiu esta região da Líbia aos efeitos do aquecimento global, combinados com os anos de caos e infraestruturas em ruínas na Líbia.