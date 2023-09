Após encontro na Rússia, Putin aceita convite de Kim Jong-Un para visitar Coreia do Norte

O presidente russo, Vladimir Putin, aceitou um convite do líder Kim Jong-Un para visitar a Coreia do Norte, informou nesta quinta-feira (14) a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA. Os dois governantes comemoraram a "cooperação e amizade entre nossos países", durante um encontro no Cosmódromo de Vostochny, no extremo leste da Rússia.

Após uma reunião realizada na quarta-feira (13), "Kim Jong-Un convidou Putin para visitar a Coreia do Norte quando for conveniente", segundo a KCNA. "Putin aceitou o convite com prazer e reafirmou sua vontade de avançar com a história e tradição de amizade entre os dois países", acrescentou.

Moscou busca fortalecer suas alianças com governantes de outros países isolados, e a Coreia do Norte faz parte deles. De acordo com Putin, durante a visita está previsto que o líder norte-coreano assista a um desfile de navios militares russos, para "demonstrar as capacidades da Frota do Pacífico".