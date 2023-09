China realiza exercícios militares próximos de Taiwan, afirma Taipei

No entanto, o Comando Oriental do exército chinês, encarregado de organizar os exercícios perto de Taiwan, informou na quarta-feira que uma "unidade da aviação" realizou "recentemente" um treinamento em um raio de "milhares de quilômetros", sem mencionar Taiwan.

No sábado, um porta-voz militar chinês afirmou que as tropas estão em "alerta máximo permanente", depois da passagem do destróier americano "USS Ralph Johnson", e da fragata canadense "NCSM Ottawa" pelo estreito.

A Marinha americana afirmou que a passagem dos dois navios "demonstra o compromisso dos Estados Unidos, de seus aliados e seus parceiros por uma região do Indo-Pacífico livre e aberta".

Com informações da AFP