Congresso do México exibe múmias de ETs às vésperas de apresentação de relatório pela Nasa

As múmias "são uma invenção denunciada há anos", afirma a edição francesa do jornal Huffington Post. Segundo o jornal, uma delas foi analisada por um antropólogo e as conclusões são claras. Trata-se de uma 'montagem' de diferentes restos humanos mumificados", afirma o jornal.

"Receber Jaime Maussan na Câmara dos Deputados mostra o desprezo desse pais pela Ciência", escreveu um internauta mexicano.

Nasa apresenta relatório

Após a publicação do relatório sobre esse tipo de fenômeno pela Nasa, às 9h30 de Washington (10H30 de Brasília), a agência espacial americana concederá uma entrevista coletiva com a presença de seu diretor, Bill Nelson, e do astrofísico que dirige a investigação, David Spergel.

O termo OVNI foi substituído por UAP (fenômenos anômalos não identificados). A ideia é acabar com o estigma sobre o tema.

A Nasa define estes fenômenos como "ocorrências observadas no céu que não podem ser identificados cientificamente como um avião ou um fenômeno natural conhecido". Embora reconheça a existência de tais casos e a necessidade de levá-los a sério, a Nasa insiste que não há evidências de que tenham origem extraterrestre.