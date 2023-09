Franceses se casam cada vez mais perto dos 40 anos, diz pesquisa

As pessoas de mesmo sexo que se casam geralmente são ainda mais velhas: média é de 38 anos para as mulheres e 44 para os homens.

Ou seja, em quase 30 anos, a idade média de pessoas heterossexuais que optam pelo casamento aumentou cerca de dez anos.

Em 1946, o casamento entre 20 e 24 anos era a norma entre as mulheres. Hoje, apenas uma entre oito mulheres que se casam tem menos de 25 anos.

A entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho nos anos 1960, o direito de assinar um contrato de trabalho ou de abrir uma conta bancária sem o acordo do cônjuge abriu as portas para a autonomia financeira.

O casamento deixou, desta forma, de ser um plano de subsistência. "O casamento não significa mais passar de uma família para outra", explica a socióloga Florence Maillachon, especialista no estudo de relações interpessoais, citada por L'Express.

O aumento da média da idade também se explica porque os dados incluem pessoas que se casam em segunda núpcias, por exemplo. Antigamente, o casamento fazia parte do rito de passagem para a vida adulta. Os estudos também adiam as uniões legais para gerações nascidas a partir dos anos 1970.