Melancia e água de riacho: saiba como brasileiro sobreviveu durante fuga da polícia nos EUA

Ele foi finalmente localizado na manhã de quarta-feira por um avião equipado com uma câmera de imagens térmicas. Posteriormente, foi capturado por um cão policial de quatro anos chamado Yoda, que o mordeu na cabeça.

"Ele disse que encontrou melancias em uma fazenda, bebeu água de um riacho e só viajou à noite", disse o US Marchal Robert Clark ao canal de tevê NBC.

O brasileiro chegou a ser visto em vários pontos da região durante sua fuga. Na noite de segunda-feira (11) ele entrou em uma casa no município de South Coventry, cerca de 50 km a noroeste da Filadélfia, onde roubou um rifle 22 que estava na garagem.

"Seu objetivo final era roubar o carro de alguém (...) e depois seguir para o norte", sendo o destino final "Canadá ou Porto Rico". "Esse era o plano dele para as próximas 24 horas. Chegamos bem a tempo de localizá-lo e prendê-lo."

Vergonha para polícia americana

O fugitivo de baixa estatura, medindo aproximadamente 1,52 m e pesando 54 kg, conseguiu escapar da prisão do condado de Chester em 31 de agosto. A sua fuga, revelada por um vídeo de uma câmera do sistema de segurança da prisão difundido pelas autoridades, foi tão espetacular como constrangedora para as autoridades.